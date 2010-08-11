Квоти на експорт зерна будуть узгоджувати з зернотрейдерами

У разі введення квот на експорт зерна, їх будуть узгоджувати з зернотрейдерами.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Якщо квоти навіть вводитимуть, їх вводитимуть у першу чергу на сьогодні на пшеницю, для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку країни. І їх узгодять із зернотрейдерами", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також наголосив, що у разі введення квот вони будуть "м'які і лояльні".

За його словами, у міністерство звернулися зернотрейдери і зерновиробники щодо необхідності спільно розробити меморандум про можливість введення квот на експорт зерна.

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що не виключає, що уряду доведеться ввести квоту на експорт продовольчої пшениці після завершення жнив.