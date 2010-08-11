Кабмін визначить єдиного закупівельника зерна в АФ

Кабінет міністрів України має намір визначити єдиного виконавця з закупівлі зерна до Аграрного фонду (АФ).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"На сьогодні я вніс з голосу додатково питання про визначення єдиного виконавця з закупівлі зерна до Аграрного фонду", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що Аграрний фонд вийде на зерновий ринок для закупівлі зерна на суму 5 млрд. грн. За словами міністра, гроші на це є.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 22 липня під час зустрічі з міністром аграрної політики М. ПРИСЯЖНЮКОМ доручив закупити до Аграрного фонду не менше 4-4,5 млн. тонн зернових.

Враховуючи ситуацію на світовому ринку зерна, голова держави звернув увагу на необхідність формування продовольчого резерву, а також регіональних резервів для забезпечення продовольчої безпеки країни.

20 липня М. ПРИСЯЖНЮК повідомив, що в Міністерстві аграрної політики України очікують, що Аграрний фонд і ДАК "Хліб України" зможуть купити до 4,5 млн. тонн зерна.

При цьому він зазначив, що для закупівлі зерна Мінагрополітики має намір залучити кошти від розміщення ОВДП на суму 5 млрд. грн. Випуск облігацій планують провести на початку серпня.