Європейські експерти: ринок зерна скоро стабілізується

Урожай в Росії цього року буде меншим віда минулорічного. Рішення Росії заборонити з 15 серпня і до кінця року експорт пшениці призвело до різкого стрибка цін на світових ринках. Експерти в Європі вважають, що ситуація стабілізується, і приводів для занепокоєння немає, повідомляє Німецька хвиля.

Росія продовжує знижувати прогноз урожаю зернових. Як заявив у понеділок, 9 серпня, прем'єр-міністр Володимир Путін, цього року урожай очікується на рівні 60-65 мільйонів тонн. Тиждень тому оцінки були оптимістичніші. Заступник міністра сільського господарства Олександр Беляєв називав тоді інші цифри - на 10 мільйонів тонн більше.

За оцінками експертів, через сильну спеку і посухи урожай зернових в Росії очікується на 20-30 відсотків нижчий, ніж у рекордному 2009-му. Тоді було зібрано 97 мільйонів тонн. За підсумками минулого сезону Росія була третім після США і Канади експортером пшениці у світі.

Нещодавнє рішення Росії заборонити до кінця року експорт зерна і, у першу чергу, пшениці викликало різке її подорожчання на світових ринках. На європейських і американських біржах ціна пшениці піднялася до максимального рівня за останні два роки і перевищила 230 доларів за тонну. За деякими даними, з червня на тлі посухи у Росії світові ціни на пшеницю виросли майже удвічі.

Кризи на світовому ринку не буде

У штаб-квартирі Міжнародної ради з зерна у Лондоні не чекали такої реакції ринків, говорить Джон Тжаардстра, помічник директора міжурядовій організації, яка займається питаннями торгівлі зерном. "Проблема полягає у тому, що ринок завжди реагує на невпевненість, - вважає експерт. - Доки ми не знатимемо точно, який саме урожай цього року зберуть у Росії, невпевненість сприятиме коливанням цін".

На думку представника Міжнародної ради з зерна, стрибок цін може бути пов'язаний і з діями біржових спекулянтів. Схожої точки зору дотримується і Крістоф Буххольц (Christoph Buchholz), керівник Об'єднання зернотрейдерів на Гамбурзькій біржі. "За нашими оцінками, частка спекуляцій у ціні може складати до 50 відсотків", - говорить Буххольц. Загалом, за його словами, цього року у світі був зібраний "достатній урожай пшениці і зернових".

Україна може скористатися ситуацією

Це дає експертам підстави припускати, що кризи на ринку зерна чекати не варто. На їх думку, частку експорту Росії тепер заповнять інші країни, наприклад, США, де цього року очікують багатий урожай зернових. У Європі скорочення постачань з Росії може спробувати частково заповнити сусідня Україна - конкурент Росії і один зі світових лідерів на ринку зерна.

Україна цього року, за офіційними прогнозами, теж збере менший урожай, ніж у минулому році, але вводити заборону на експорт зернових не збирається, говорить Джон Тжаардстра з Міжнародної ради з зерна. Він зазначає, що Україна стала останніми роками великим зерновим експортером. "Цього року там теж була посуха в одних районах і надто багато дощів у інших. Але втрати урожаю в Україні не йдуть ні в яке порівняння з Росією", - вважає Тжаардстра.

Схожої думки дотримується і керівник Об'єднання зернотрейдерів на Гамбурзькій біржі Крістоф Буххольц. "Україна якоюсь мірою виграє від рішення Росії припинити експорт зерна і може спробувати заповнити порожнечу, яка утворилася, своєю продукцією", - вважає він.

Голод росіянам не загрожує

Що стосується ситуації у самій Росії, то європейські експерти не бачать приводу для занепокоєння. "Росіянам не треба турбуватися з приводу цін на хліб, - вважає Буххольц. - Втрати урожаю не настільки великі, щоб це стало загрозою для забезпечення населення".

Через неврожай в Росії гостро стоятиме питання не з продовольчим, а з фуражним зерном, вважає Джон Тжаардстра з Міжнародної ради з зерна. За його словами, у Росії значна частина урожаю йде на корм худобі. Тому питання збереження поголів'я тепер залежатиме від того, яким буде урожай насправді, і як Росія буде компенсовувати втрати.