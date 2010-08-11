У Чернігівській обл. очікують 1 млн. т урожаю кукурудзи

У Чернігівській області нинішній урожай кукурудзи на зерно, якщо погодні умови не перешкодять, очікується в об`ємі близько 1 мільйона тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації.

У повідомленні наголошують, що ще ніколи в історії вирощування цієї культури на Чернігівщині, кукурудзою не засівали такі великі площі, як цього року, – майже 212 тисяч га. Ця культура може не тільки частково компенсувати втрати зернових культур від несприятливих погодних умов, але й вирішити інші питання.

Цього року якість вирощеного урожаю надзвичайна висока – понад 75% урожаю зернових складає продовольче зерно, чого раніше не спостерігалося на бідних поліських ґрунтах. Відповідно, фуражного зерна, на якому спеціалізувалася Чернігівська область, буде одержано значно менше. Частково його можна замінити кукурудзою, яка використовується для виготовлення різноманітних кормів для худоби.