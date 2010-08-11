У Житомирській області зросла закупівельна ціна на молоко

У Житомирській області за 6 місяців середня закупівельна ціна на молоко першого сорту зросла на 44% - до 2 670 грн. за тонну.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської обласної держадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, середня по Україні закупівельна ціна молочної сировини у сільгосппідприємств в січні-червні складала 2 560 грн./т.

При цьому він уточнив, що закупівельна ціна на молоко в особистих селянських господарствах по області досягла за вказаний період 1 500 грн./т.