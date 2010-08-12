Кабмін погодив зміни в управлінні землями в Криму

Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня погодив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим», який було розроблено Державним комітетом із земельних ресурсів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомзему.

Відповідний законопроект у встановлені строки буде винесено Кабміном на розгляд Верховної Ради України.

Метою проекту закону є реалізація основних напрямів державної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин на території Криму та упорядкування взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування та Радою міністрів АР Крим.

Проект закону передбачає значне розширення повноважень органів влади Автономної республіки Крим та посилює функцію контролю за розпорядженням та використанням земель Автономії та дотриманням вимог чинного законодавства.

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме більш чіткому розподілу повноважень у галузі земельних відносин між органами влади всіх рівнів та усуне неоднозначне розуміння і застосування норм законодавства, стверджують в Держкомземі.