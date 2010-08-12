У Запорізькій області горіла стерня
11:32, 12 серпня 2010Агро
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Жертв та потерпілих немає
У Запорізькій області поблизу с. Українка Токмацького району на полі ТОВ "Геолан Агро" згоріла стерня на площі 161 гектар.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Жертв і потерпілих немає. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
За фактом пожежі правоохоронні органи проводять розслідування.
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