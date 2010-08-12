У Запорізькій області горіла стерня

У Запорізькій області поблизу с. Українка Токмацького району на полі ТОВ "Геолан Агро" згоріла стерня на площі 161 гектар.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Жертв і потерпілих немає. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

За фактом пожежі правоохоронні органи проводять розслідування.