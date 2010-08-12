Індекс виробництва молочної продукції становив 95%
12:05, 12 серпня 2010Агро
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У січні-червні на Житомирщині
У Житомирській області індекс виробництва молочної продукції за 6 місяців склав 95%.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської обласної держадміністрації Микола ДЕЙСАН.
За його словами, в області з початку цього року спостерігалося зростання обсягів виробництва в молокопереробній галузі, індекс виробництва якої у травні до квітня склав 129,8%.
"Проте, враховуючи недолік сировини і низьку купівельну спроможність населення індекс виробництва молочної продукції в цілому за 6 місяців склав 95% ", - уточнив М. ДЕЙСАН.
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