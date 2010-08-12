Росія знову заборонила імпорт молдавського вина

Росія заборонила імпорт молдавського вина, свідчить лист, поширений митною службою РФ через декілька тижнів після того, як виконувач обов`язків Президента Молдови назвав приєднання країни до СРСР окупацією.

Як повідомляє "Рейтер", виробництво вина складає близько 20 відсотків молдавської економіки і дає роботу приблизно 25 відсоткам робочої сили в країні. Росія - найбільший ринок для молдавських винарів.

"Федеральна митна служба (РФ) таким чином забороняє імпорт таких продуктів: вин, виноматеріалів, коньяків, вироблених у Республіці Молдова", - сказано у документі, отриманому "Рейтер".

Документ посилається на побоювання щодо якості молдавського вина, неодноразово озвучені Росспоживнаглядом.

Представники митних органів і Росспоживнагляду не були доступні для коментарів.

Виконувач обов`язків Президента Молдови Михай ГІМПУ оголосив 28 червня, день введення радянських військ в Молдову днем радянської окупації. Це викликало різку реакцію у Кремлі, не дивлячись на те, що Конституційний суд Молдавії відмінив декрет М. ГІМПУ.

Держдума Росії засудила дії М. ГІМПУ як спробу переписати історію. Незабаром після цього Росспоживнагляд заявив, що якість вина, що імпортується з Молдови, погіршала, і його скоріше потрібно використовувати для "фарбування огорож", а не для питва.

Росія вже забороняла імпорт вина з Молдови і Грузії у 2006 році, викликавши звинувачення в тому, що вона намагається покарати традиційно виноробницькі країни за вибір прозахідного шляху розвитку.