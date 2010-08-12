На спредах будуть вказувати назву продукції

Антимонопольний комітет України зобов'язав 12 виробників спредів припинити недобросовісну конкуренцію і вказувати назву своєї продукції на лицьовій стороні упаковки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні АМК.

Комітет провів дослідження ринку масла, спредів і сумішей рослинних жирів, під час якого виявив ряд порушень конкурентного законодавства у маркуванні продукції.

За даними АМК, ряд виробників спредів і сумішей рослинних жирів вказує вид товару тільки на боковій частині упаковки і дрібним шрифтом, при цьому на лицьовій стороні упаковки товару розміщують назву товару "Фермерське", "Вершкове", "Карпатське", "Балтське", "Сільське", "Легке", "Французьке", не вказуючи поряд з ними слово спред. При цьому усі ці назви середнього роду, як і слово масло, хоча слово спред - чоловічого роду.

За висновками фахівців Антимонопольного комітету, такі дії виробників спредів можуть ввести в оману споживачів, і потенційний споживач може переплутати товар і придбати його як масло, оскільки ця продукція на полицях магазинів, як правило, розміщується поряд з маслом. Для захисту інтересів споживачів АМК видав обов'язкові до виконання рекомендації щодо припинення недобросовісної конкуренції 12 виробникам спредів - ВАТ "Зарічненсьий молокозавод" (Рівненська обл.), ТОВ "Андрушівський маслосирзавод" (Житомирська обл.), ДП "Старокостянтинівський молочний завод" (Хмельницька обл.), ЗАТ "Галичина" (Львівська обл.), ТОВ фірма "Квітень" (м. Харків), ТОВ "Люстдорф" (Вінницька обл.) ТОВ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів" (Одеська обл.), ДП "Львівагропродукт", ТОВ "Мить" (м.Львів), ВАТ "Молочник" (м. Житомир), ВАТ "Рожищенський сирзавод" (Волинська обл.), ТОВ "Тульчинський маслосирзавод" (Вінницька обл.) та ВАТ "Решетилівський маслозавод" (Полтавська обл.).

АМК зобов'язав ці підприємства вказувати на лицьовій стороні упаковки повну назву товару: масло, спред або суміш рослинних жирів.

***На відміну від масла, спреди та суміші рослинних жирів містять у своєму складі рослинний жир з масовою часткою загального жиру: у спредах - від 50 до 85%, а в суміші жировій - не менше 99%.