Городенківський цукровий завод реанімують

На Прикарпатті до 10 жовтня поточного року планують реанімувати Городенківський цукровий завод.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, заступник голови облдержадміністрації Василь БРУС доручив новому інвесторові заводу - агрохолдингу "Мрія" до 10 жовтня провести усі пуско-налагоджувальні роботи на Городенківському цукровому заводі. Спільно з ТОВ "Цукровий завод Городенка" інвестор розробляє організаційно-технічні заходи щодо підготовки цукрозаводу до виробничого сезону- 2010.

За словами В. БРУСА, усі заходи і дії щодо реанімації Городенківського цукрозаводу проводять під особистим керівництвом голови облдержадміністрації Михайла ВИШИВАНЮКА. "Роботи там йдуть повним ходом. Сподіваємося, Івано-Франківська область буде зі своїм цукром", - сказав В. БРУС.

Він також повідомив, що в області є своя сировина - під цукровим буряком в регіоні майже 4 тис. га площ. Планована врожайність - 400 тонн з гектара. Завод перероблятиме 2,5 тонни на добу.

Довідка УНІАН. Раніше в Івано-Франківській області працювали два цукрозаводи -Городенківський і Бовшивський у Галицькому районі. Бовшивський цукровий завод був зупинений у зв'язку з величезними боргами.

Городенківський цукровий завод, побудований у 1926 році, теж був оголошений банкротом. Банк "Форум" забрав його за борги і продав його активи. Нині новий інвестор намагається відродити завод.