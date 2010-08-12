Кабмін може ввести квоту на експорт пшениці та ячменю

Уряд може ввести квоту на експорт пшениці і ячменю на рівні 5 млн. тонн сумарно.

Про це повідомив президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, завтра, 13 серпня, Кабінет міністрів України повинен провести нараду щодо квотування експорту зерна. "Яке буде рішення прийняте, ми не знаємо. Але обговорюється сьогодні ось така цифра (5 млн. тонн ячменю і пшениці - УНІАН) ", - сказав В. КЛИМЕНКО.

Як сказав експерт, з урахуванням того, що цей захід може бути введений з 15 вересня, то на той час близько 3 млн. тонн уже буде експортовано і разом з очікуваними 5 млн. тонн за квотою обсяги експорту складуть близько 8 млн. тонн.

Рішення про квотування експорту кукурудзи прийматиметься після того, як буде остаточно зібраний урожай. "Там, ніби, ситуація (з урожаєм - УНІАН) непогана, але втрати певні будуть", - повідомив В. КЛИМЕНКО.

Щодо квотування експорту кукурудзи, то, згідно з попередніми даними УЗА, уряд доки його не вводитиме. "Кукурудзу в цей режим квотування планувалося включати, а тепер вже не планується включати, хоча ще може щось зміниться по ходу наради, яка проходитиме завтра і де прийматиметься остаточне рішення", - наголосив президент асоціації.

Також В. КЛИМЕНКО підкреслив, що квоти уряду можуть змінюватися залежно від ресурсів. "Якщо ми бачитимемо, що ресурсів є більше (для експорту - УНІАН), то уряд вноситиме коригування до розмірів квот - збільшуватиме їх, якщо у цьому буде необхідність, і буде ресурс", - сказав він.

Крім того, учора, 11 серпня, УЗА і Аграрна конфедерація підписали меморандум з урядом про спільні дії на ринку, проте, цей меморандум не передбачає квотування експорту зерна, повідомив В. КЛИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що не виключає, що урядові доведеться ввести квоту на експорт продовольчої пшениці після завершення жнив.