Хлібороби Вінницької області намолотили другий мільйон тонн зерна

У Вінницькій області намолотили другий мільйон тонн зерна.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації.

Станом на 12 серпня зернові ранньої групи обмолочені на площі 633,564 тис. га, або 99% прогнозу (652,059 тис. га), намолотили 2 млн. 003 тис. 606 тонн зерна нового урожаю. Врожайність зернових складає 31,6 ц/га.

Озимий ячмінь обмолотили на площі 67,308 тис. га, намолотили 198,714 тис. тонн, що складає 100%, врожайність 29,5 ц/га.

Озиму пшениці зібрали з 351,820 тис. га, намолотили 1 млн. 237 тис. 445 тонн, що складає 99%, врожайність 35,2 ц/га.

Озимий рапс обмолотили з 28,362 тис. га, намолотили 56,847 тис. тонн, що складає 99%, врожайність 20 ц/га.

Також ярова пшениця зібрана з 29,941 тис. га, намолотили 86,654 тис. тонн, що складає 98%, врожайність 28,9 ц/га.

Яровий ячмінь зібрали з 156,330 тис. га, намолотили 423,930 тис. тонн, що складає 99%, врожайність 27,1 ц/га.

Жито зібране з 7,627 тис. га, намолотили 17,132 тис. тонн, що складає 99%, врожайність 22,5 ц/га.

На збиранні врожаю працює 515 комбайнів, зокрема 173 залучені з інших регіонів.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області прогнозується одержати близько 3 млн. тонн зернових. Посівна площа в 2010 році по області складає 1 млн. 539 тис. га, що на 14 тис. га більше, ніж в 2009 році.

Всього на території Вінницької області близько 2 млн. га сільськогосподарських земель.