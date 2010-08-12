Урожай пшениці в Україні буде на рівні 18 млн. тонн

Агропромислова компанія «Кернел» прогнозує урожай пшениці в Україні цього року на рівні 18 млн. тонн.

Про це сказано в повідомленні компанії, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

За оцінками експертів «Кернела», виробництво пшениці в Україні в 2010 році досягне 18 млн. тонн, що на 13,9% менше, ніж було зібрано в 2009 році, коли урожай склав 20,9 млн. тонн. Очікується, що ячменю буде зібрано понад 9,5 млн. тонн, що на 19,5% нижче рівня 2009 року (11,8 млн. тонн).

«Не зважаючи на перехідні запаси, обсяг експорту обох культур, згідно з прогнозами, має скласти близько 10 млн. тонн у цілому, що на 34% менше обсягу експортованої пшениці і ячменю з урожаю 2009 року (15,2 млн. тонн)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що у зв`язку з тим, що на сьогодні погода ще не зробила негативного впливу на врожай соняшнику, і за умови, що в серпні не буде сильної спеки і засухи, експерти компанії прогнозують урожай цієї культури понад 7 млн. тонн. На відміну від соняшнику, на кукурудзу нинішня хвиля спеки здатна вплинути негативно, і прогнозовані в липні Міністерством сільського господарства США 13 млн. тонн, на думку фахівців компанії, можуть істотно скоротитися.

При цьому експерти зазначили, що Україні, на відміну від Росії і Казахстану, пощастило: вона не так сильно страждає від крайньої спеки і засухи. Відповідно, урожай у цілому по цих трьох зернових постраждав менше, і очікується, що загальне зниження обсягів виробництва складе близько 16% по відношенню до торішнього врожаю, на відміну від 25-30-процентного скорочення урожаю, яке прогнозується для Росії.

У компанії зазначили, що прогноз щодо врожаю зернових, а саме – пшениці, ячменю і кукурудзи на даний момент залежить від урожаю кукурудзи, обсяг якого буде відомий тільки через місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «Кернел» – лідер українського ринку бутильованої соняшникової олії, один з найбільших українських експортерів соняшникової олії і зернових культур.