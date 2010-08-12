Закупівельні ціни на молоко восени зростуть на 20-30%

У зв`язку зі зростанням цін на молочну сировину в Євросоюзі і проблемами в молочному секторі України, закупівельна ціна на молоко в листопаді-грудні зросте на 20-30%.

Такий прогноз експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) повідомила УНІАН прес-служба.

Як повідомляє УКАБ, цінова ситуація, що склалася в ЄС, зумовлена сезонним скороченням виробництва, а також зростанням споживання молока в Індії та Китаї, оскільки ЄС є одним з головних експортерів молока в країни Азії.

У свою чергу, з початку серпня закупівельна ціна на молоко в Україні зросла на 8% у зв`язку зі скороченням поголів`я великої рогатої худоби та іншими структурними проблемами, що існують в молочному секторі України. УКАБ відзначає, посилаючись на дані Міністерства аграрної політики, що в Україні на початку серпня закупівельна ціна однієї тонни молока від сільгосппідприємств складає в середньому 2 777 грн., що на 8% більше, ніж в липні.

Експерт ринку молока і молочної продукції УКАБ Тарас ГАЛАЮК відзначає, що чинник сезонності може спровокувати восени «сильне зростання цін на молоко і молочні продукти». «Враховуючи вплив даних чинників, можна очікувати підвищення цін на 20-30% в листопаді-грудні. Тому потрібно вже сьогодні подумати про можливі наслідки і прийняти відповідні заходи, зокрема щодо підтримки виробників молока», - Т.ГАЛАЮК.

За його словами, невизначеність в деяких агрополітичних питаннях породжує нестабільність цін на молочну сировину. «Зокрема, неоднозначна ситуація щодо механізму нарахування і виплати дотацій виробникам молока призвела до того, що навесні спостерігалися більші темпи зниження закупівельних цін, ніж у попередньому році: від 20,9% до 5,5% відповідно», - говорить експерт.