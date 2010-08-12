У Росії згоріла приблизно чверть посівів зернових.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на нараді про заходи зі стабілізації становища на внутрішньому зерновому ринку.

«У нас ситуація дуже складна, оскільки загалом по країні згоріла приблизно чверть посівів зернових. На жаль, багато господарств через загибель урожаю знаходяться в передбанкрутному стані», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що уряд РФ в цілому цю ситуацію знає. За його словами, вже ухвалено фінансові рішення про надання допомоги сільгоспвиробникам, які опинилися в критичній ситуації. Загальний обсяг фінансової підтримки зараз - близько 35 млрд. руб. (близько 1,16 млрд. дол.)

Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що на додаток до цієї суми з регіонів буде надана допомога постраждалим господарствам.

Президент РФ зазначив, що в Росії є досить пристойні загальні запаси інтервенційного фонду - близько 10 млн. тонн, які будуть як «подушка безпеки».

За його словами, ці інтервенції проходитимуть у першочерговому порядку в 27 регіонів РФ, які найбільше постраждали.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив необхідність реформування системи страхування в аграрному секторі.

Він нагадав, що уряд РФ ввів тимчасове обмеження на вивіз зернових. «Це, звичайно, дуже непросте рішення з урахуванням того, які зобов`язання є у нашої держави, у наших компаній, але це реальний форс-мажор, тобто непереборна сила. І мета цього рішення – зберегти резерви, збалансувати інтереси виробників зерна, переробників і тваринників», - сказав він.