Врожай кукурудзи цього року становиртиме 10-10,5 млн. тонн

19:22, 12 серпня 2010
Агро
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Прогноз Гідрометцентру

Український гідрометеорологічний центр прогнозує врожай цього року на рівні 10-10,5 млн. тонн.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Тетяна АДАМЕНКО.

«Перспективи у кукурудзи були дуже хороші, але з погодними умовами, які спостерігаються в Україні майже 40 днів, її перспективи дещо погіршилися. На основі наших розрахунків, валовий збір цієї культури становитиме 10-10,5 млн. тонн», – повідомила вона.

За словами Т.АДАМЕНКО, у зв`язку зі спекою кукурудза передчасно припинила вегетацію, на сьогодні врожай уже сформований і далі не збільшуватиметься, тоді як за нормальних умов кукурудза росла б ще до кінця серпня.

«Зараз ми маємо те, що сформувалося до кінця липня, а далі пішло припинення вегетації, припинення росту качанів і засихання. Це стосується тих областей, де найбільші площі посівів цієї культури – центральні області, південні та східні», – додала експерт.

Що стосується західних областей, то там, за словами Т.АДАМЕНКО, перспективи щодо врожаю кукурудзи відмінні, врожайність буде високою, проте в цих областях незначні посівні площі цієї культури.

Фахівець зазначила, що вже слід починати збирання кукурудзи, щоб не втратити те зерно, яке сформоване.

 

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