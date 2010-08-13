Генпрокуратура взялася за ринок зерна

На виконання доручення Президента України Генеральна прокуратура розпочала перевірку додержання законів, що регулюють порядок функціонування ринку зерна, у т.ч. його експорту.

До перевірки залучено прокурорів Криму, областей, міст Києва і Севастополя, повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Основну увагу приділено питанням законності формування цін при закупівлі зерна у вітчизняних сільгоспвиробників, захисту їх від протиправного примушення до продажу зерна за низькими цінами, а також виконанню вимог митного законодавства під час вивезення цього товару за кордон.

Крім того, буде дана оцінка повноти виконання органами влади та органами контролю покладених на них законами повноважень щодо забезпечення розвитку та стабільного функціонування ринку зерна.