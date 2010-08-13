На Одещині закрито 43 бази відпочинку

В Одеській області з 446 баз відпочинку санітарні лікарі приморських районів закрили 43 бази за порушення вимог законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник головного санітарного лікаря Одеської області Анатолій ПРИКАЗЮК.

За його словами, найчастіше "підставами для закриття баз відпочинку була відсутність якісного водопостачання і харчування, а також незаконне відкриття кафе та інших торговельних пунктів на їх території". "Не закрито всього декілька баз, які забезпечуються якісною привозною водою" - зазначив А.ПРИКАЗЮК.

Як повідомляли, приводом для масової перевірки баз відпочинку в Одеській області стала госпіталізація 16-17 липня в лікарні Іллічівська та Овідіополя 38 осіб, у тому числі 35 дітей, з оздоровчого комплексу "Ювілейний" з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Під час перевірки виявилось, що база відпочинку працювала без необхідних документів, порушували санітарні норми у приготуванні їжі.