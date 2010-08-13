Онищенко: Росія не забороняла імпорт молдавського вина

Головний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО спростував повідомлення про заборону ввезення молдавського вина в Росію. Слова голови Росспоживнагляду передає ІТАР-ТАРС.

При цьому Г. ОНИЩЕНКО повторив скарги на якість молдавських алкогольних напоїв. "З 300 тисяч літрів поставленого за тиждень вина 140 тисяч літрів було відбраковане за вмістом дібутилфталату і ряду інших шкідливих компонентів", - розповів він.

За словами головного санітарного лікаря, 12 серпня у Москві почалися консультації з представниками молдавського виноробницького бізнесу, мета яких - забезпечити якість вина, що надходить у Росію. "Нехай нам поставлятиметься не 300 тисяч літрів на тиждень, як зараз, а 250 тисяч літрів. Та зате ми зможемо пропустити до російського споживача увесь цей об'єм", - сказав Г. ОНИЩЕНКО.

12 серпня про заборону імпорту вин, виноматеріалів і коньяків, вироблених в Молдові, повідомило агентство Reuters. "Федеральна митна служба (РФ) таким чином забороняє імпорт наступних продуктів: вин, виноматеріалів, коньяків, вироблених в Республіці Молдова", - сказано в документі, отриманому Reuters.

Агентство нагадує, що виконувач обов'язків Президента Молдови М. ГІМПУ оголосив 28 червня, день введення радянських військ в Молдову, днем радянської окупації. Це викликало різку реакцію в Кремлі, не дивлячись на те, що Конституційний суд Молдавії відмінив декрет М. ГІМПУ. Незабаром після цього Росспоживнагляд заявив, що якість вина, що імпортується з Молдови, погіршала, і його, радше, потрібно використовувати для "фарбування огорож", а не для питва.

Росія вже забороняла імпорт вина з Молдови і Грузії у 2006 році, викликавши звинувачення в тому, що вона намагається покарати традиційно виноробницькі країни за вибір прозахідного шляху розвитку.