Сьогодні в УНІАН відбудеться прес-конференція Держмитслужби

Початок о 15.30

Сьогодні о 15.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція представників Державної митної служби України на тему: "Митна служба налаштована остаточно викрити широкомасштабні зловживання на ринку зерна". У прес-конференції візьмуть участь заступник голови Державної митної служби України Сергій СЕМКА і представники департаментів Держмитслужби.

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