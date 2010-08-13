Присяжнюк: причин для подорожчання хліба немає

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє про відсутність причин для зростання цін на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання з питань забезпечення хлібом Київської області.

"На сьогодні ризиків підвищення ціни на хліб у нас немає", - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що в поточному році київські хлібороби зібрали ранніх зернових на рівні 1,1 млн. тонн. При цьому, за даними хлібної інспекції, 70% зерна - продовольче і 30% - фуражне. Для задоволення потреб Київської області потрібно 260 тис. тонн продовольчого зерна, тому, виходячи з даних збирання врожаю області, річна потреба в зерні Київської області буде забезпечена повністю.

"У Київській області досить борошна, щоб забезпечити усі хлібопекарські комбінати", - сказав А. ПРИСЯЖНЮК, додавши, що немає підстав заявляти про те, що в області немає борошна і зерна. Він додав, що для хлібопекарських підприємств, які не мають борошна, обласна адміністрація через Аграрний фонд підготувала 160 тис. тонн борошна.

"Я не допущу, щоб у Києві була ціна на хліб найвища в Україні", - підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК.

За даними Київської ОДА середні ціни на хліб в області складають сьогодні 4,9 грн. за кілограм з борошна вищого гатунку, 3,39 грн. за кілограм - першого сорту і 2,76 грн. за кілограм - житнього.