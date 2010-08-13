У Мінекономіки не очікують санкцій з боку СОТ

У Міністерстві економіки України не чекають санкцій з боку країн членів Світової організації торгівлі у разі, якщо Україна введе заборону на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник міністра економіки України Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що санкцій не варто чекати, оскільки заборона, у разі його введення, носитиме тимчасовий характер з метою забезпечення продовольчої безпеки.

"Якщо вводяться якісь заходи на обмежений період для того, щоб здолати якісь кризові моменти, які не впливають на торгівлю і не несуть істотну загрозу економічним партнерам, то в цьому випадку заходів, як таких, не буде", - сказав В. ПЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що не виключає, що уряду доведеться ввести квоту на експорт продовольчої пшениці після завершення жнив.