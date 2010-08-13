У Росії планують створити зернову біржу

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН підтримує ініціативу створення зернової біржі в Росії, аби позбутися посередників на ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це російський прем`єр сказав сьогодні на зустрічі з керівником Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Ігорем АРТЕМ’ЄВИМ.

«Міністерство економічного розвитку, ваша служба (ФАС), податкова служба і мають зробити енергійні кроки у напрямі створення цієї біржі», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу, І.АРТЕМ’ЄВ відзначив, що декілька років у кожному регіоні Росії між товаровиробником і споживачем стоять десятки, а в багатьох регіонах сотні посередників.

«Ці посередники сьогодні створюються самими менеджерами для того, аби, по-перше, ухилятися від податків, - це так звані фірми-одноденки. По-друге, аби в кожному такому перепродажу поступово нарощувати відповідну ціну. І горе полягає в тому, що цим займаються дуже багато. Ім`я їм - «легіон», - наголосив він.

«Єдиний відомий спосіб радикальної боротьби - не тільки контрольні заходи, якими, звичайно, і ми, і податкова служба активно займаємося, але перш за все це спроба створити в Росії біржу, яка могла б торгувати зерном, борошном, як це було ще в дореволюційній Росії, бо якщо я можу на біржі прямо купити, то мені не потрібні ніякі посередники», - наголосив І.АРТЕМ’ЄВ.