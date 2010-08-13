Присяжнюк не бачить причин для зростання цін на хліб
А тим часом він дорожчає
Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє про відсутність причин для зростання цін на хліб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання з питань забезпечення хлібом Київської області.
«На сьогодні ризиків щодо підвищення ціни на хліб у нас немає», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.
Він повідомив, що цього року київські хлібороби зібрали ранніх зернових на рівні 1,1 млн. тонн. При цьому, за даними хлібної інспекції, 70% зерна – продовольче і 30% - фуражне. Для задоволення потреб Київської області необхідно 260 тис. тонн продовольчого зерна, тому, виходячи з даних щодо збирання врожаю області, річна потреба в зерні Київської області буде забезпечена повністю.
«У Київській області достатньо борошна, аби забезпечити всі хлібопекарські комбінати», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що немає підстав заявляти про те, що в області немає борошна і зерна. Він додав, що для хлібопекарських підприємств, які не мають борошна, обласна адміністрація через Аграрний фонд підготувала 160 тисяч тонн борошна.
«Я не допущу, аби в Києві була ціна на хліб найвища в Україні», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.
За даними Київської ОДА, середні ціни на хліб в області становлять сьогодні 4,9 грн. за кілограм з борошна вищого ґатунку, 3,39 грн. за кілограм – першого ґатунку і 2,76 грн. за кілограм – житнього.
А тим часом, за даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, 10 серпня 2010 року порівняно з 30 липня ц. р., цінова ситуація на споживчому ринку України характеризувалася підвищенням цін на хліб.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.
Зокрема, середні рівні цін по Україні підвищилися на: хліб з борошна І сорту - 0,3% (з 3,57 до 3,58 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний хліб - 0,3% (з 3,51 до 3,52 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту - 0,2% (з 4,36 до 4,37 грн. за 1 кг); борошно вищого сорту - 0,3% (з 30,6 до 3,07 грн. за 1 кг).