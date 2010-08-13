Зростання цін на зерно в Росії має спекулятивний характер.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив керівник Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Росії Ігор АРТЕМЬЄВ на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Ніяких сумнівів у нас немає, і тому сам характер зростання цих цін можна охарактеризувати як чисто спекулятивний. Або це спроба, притримавши зерно, як роблять деякі компанії на півдні Росії, де немає пожеж, заробити потім, у вересні-жовтні, на прогнозованому зростанні цін у Європі, якщо експорт з Росії буде відкритий, в чому я сильно сумніваюся. Або це якісь інші способи. Але все це носить характер спекуляції», - сказав І.АРТЕМЬЄВ.

Він повідомив, що ФАС у щотижневому режимі відстежує ціни на основні групи продовольства, ліки і бензин. За його словами, приблизно з 25-30 липня спостерігається деяке зростання цін на продовольство.

«У зв`язку з цим 30 числа я підписав розпорядження всім нашим територіальним органам, і ми почали активно моніторити цю ситуацію, зокрема вживати заходи», - підкреслив він.

Він зазначив, що навіть за найбільш песимістичними прогнозами щодо збору врожаю зернових у РФ цього року, накопичені резерви дозволять всі внутрішні потреби закрити.

І.АРТЕМЬЄВ підкреслив, що ФАС вживає заходів проти посередників і компаній-монополістів, які завищують ціни.

«Ми зараз практично в режимі он-лайн всі ці компанії беремо під контроль і дивимося, що у них відбувається із зростанням цін. Завдання дуже просте - збити цей необгрунтований ажіотаж», - сказав він.

І.АРТЕМЬЕЄ нагадав, що ФАС може штрафувати компанії на суму від 1 до 15% річного обороту. «Власне, їх (штрафи) ми і застосовуватимемо. Тому що законодавство не просто говорить, що ми можемо їх застосовувати, - ми просто зобов`язані їх застосовувати, якщо знаходимо монопольно високу ціну. Якщо сьогодні ми говоримо лише про десятку порушених справ у згаданих областях, то насправді таких справ буде порушено значно більше», - запевнив він.

І.АРТЕМЬЄВ також зазначив, що у разі змові окремих компаній такі дії переслідуватимуться згідно з кримінальним законодавством.

«У даному випадку ми працюємо і з МВС, і зі Слідчим комітетом прокуратури. Такі факти, на жаль, трохи раніше, до цього останнього піку, ми спостерігали у продовольчій сфері, тому ця галузь теж має це розуміти», - сказав він.

У свою чергу В.ПУТІН наголосив, що недобросовісні учасники ринку повинні розуміти, що їм краще діяти в рамках чинного законодавства, в іншому разі їх втрати від застосування штрафних санкцій можуть у багато разів перевищити той виграш, який вони намагаються одержати, використовуючи спекулятивні інструменти.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ зажадав від уряду і контролюючих органів не допустити зростання цін на продовольство в Росії.

Уряд РФ ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня по 31 грудня 2010 року. Зокрема, заборона встановлюється на вивіз з території РФ пшениці, ячменю, жита, кукурудзаи, борошна пшеничного і пшенично-житнього.