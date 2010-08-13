Кабмін затвердив фінансовий план «Украгролізингу»

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план НАК «Украгролізинг» на 2010 рік.

Відповідне розпорядження Кабміну від 11 серпня 2010 року № 1629-р «Про затвердження фінансового плану Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» на 2010 рік» опубліковано на сайті уряду.

У розпорядженні уряду показники фінплану не наводяться.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

У 2009 році «Украгролізинг» передав аграріям у фінансовий лізинг 851 одиницю сільськогосподарської техніки на суму 185 млн. грн.