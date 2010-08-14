За підпали лісів можуть ввести кримінальну відповідальність

Державний комітет лісового господарства вважає за необхідне істотно збільшити штрафи за підпали лісів, аж до притягнення винуватців до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив глава Держкомлісгоспу України Микола ШЕРШУН.

За його словами, Верховна Рада України поки відхиляла таку пропозицію. Однак Держкомлісгосп планує до кінця вересня підготувати власні доповнення до законів, якими «принаймні, разів у десять посилити відповідальність».

«Сьогодні люди не розуміють усієї серйозності того, що відбувається. Збитки, які вони завдають, розпалюючи у лісі вогонь, незрівнянні з тією відповідальністю, яка передбачена в нашому законодавстві», - сказав М.ШЕРШУН.

За його словами, є приклади навмисного підпалу лісів.

«Люди в кожному дворі палять стерню і суху траву. Дим, який йде від цього, небезпечний для здоров`я людини. Існує закон, який забороняє спалювати стерню і суху рослинність. Але люди не розуміють, і далі палять. За кордоном ви ніде не побачите подібного», - сказав М.ШЕРШУН.

Окрім цього, він відзначив, що на сьогодні вже постраждало 900 га лісу. А разом зі степом це близько 5 тис. га.

«Кілька днів тому пара екстремалів на вершині гори розпалила багаття, яке спровокувало пожежу, але, на щастя, неподалік був гелікоптер, який висадив туди десант і зумів своєчасно загасити вогонь», - сказав М.ШЕРШУН.

Також він нагадав, що сьогодні існує заборона на полювання на пернатих, оскільки «кожний постріл несе загрозу підпалу сухої трави, яка зараз дорівнює пороху». За його словами, у Закарпатській області співробітники комітету переведені на цілодобове чергування.

Довідка УНІАН. Стаття 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах в розмірі від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.), а для посадовців - від трьох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 51 до 170 грн.).

Окрім цього, в Україні заборонене безпідставне спалювання рослинності та її відходів. За порушення цього передбачено відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.