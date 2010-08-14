Білорусь збирається обмежити імпорт українського пива

Міністерство торгівлі Білорусі оголосило про намір скоротити імпорт пива, у в першу чергу з України.

До 2015 року в Білорусі заплановано зменшити частку імпортного пива з 30% до 5%, при тому, що нині лише українське пиво тримає 10% на білоруському ринку, передає радіо «Свобода».

Уряд Білорусі висловлює побажання, щоб замість закордонного білоруси пили вітчизняне пиво, на що спрямовано загальнодержавну кампанію так званого імпортозаміщення – заради збереження валюти і підтримки національного виробника.

Торгівля між Україною і Білоруссю ведеться у вільно конвертованій валюті, хоча минулого року існували домовленості між національними банками про використання у торгівлі і національних валют, але їх не так швидко можна реалізувати, відзначає радіостанція.

Щодо українського пива, то влада Білорусі не перший рік звинувачує його імпортерів у демпінгових цінах.

Нині уряд Білорусі збирається запровадити процедуру ліцензування імпорту українського пива.

У квітні цього року білоруський концерн «Держхарчпром» змусив українських виробників пива підняти ціни на своєму ринку на 11%. Українські імпортери були змушені підписати відповідні цінові угоди з білоруським державним концерном, і тепер українське пиво в Білорусі продається дорожче, ніж в Україні, і дорожче, ніж білоруське пиво, повідомляє радіо «Свобода».