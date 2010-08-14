Завтра в Україні знову буде спекотно

Завтра в Україні утримається сильна спека з температурою вдень 35-39°, у південних областях місцями 40-41°; вночі 18-23°, на узбережжі морів до 27°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях вночі очікується 16-21°, вдень 29-34°, місцями 35-37° (у Карпатах вночі 13-18°, вдень 20-25°).

Переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

У Київській області у неділю утримається сильна спека з температурою вдень 35-39°, вночі 18-23°. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. У Києві температура вдень 36-38°, вночі 21-23°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 27-30°, у Дніпрі біля Києва 27°.