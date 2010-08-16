На Хмельниччині подорожчали гриби, гречка, капуста

У Хмельницькій області в липні 2010 року найбільше подорожчали гриби, гречана крупа, капуста, а подешевшали - картопля, морква, буряк.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Хмельницькій області.

Згідно з повідомленням, порівняно з попереднім місяцем гриби, гречана крупа і капуста подорожчали на 5,2-14,6%, а картопля, морква і буряк подешевшали на 14,4-32,9%.

Крім того, на 0,8-3,9% подорожчали тваринні жири, риба і продукти з риби, мінеральна вода, пшоно, сіль, какао, вершкове масло, морозиво, цитрусові, часник, пиво. Знизилися ціни на соняшникову олію, м'ясо і м'ясопродукти, вівсяні пластівці, молоко, сир, яйця, консервовані овочі, сало, рис, банани.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у липні знизилися на 0,6% за рахунок зменшення на 10,2% цін на зріджений газ.

Підвищення цін у сфері охорони здоров'я на 0,7% обумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,1%.

Зниження цін на транспорт в цілому на 0,4% пов'язано в основному зі зниженням цін на бензин на 2,3%. В той же час, технічне обслуговування і ремонт автомобілів подорожчали на 4,9%.

На 1-7% виросли в ціні газети, книги і канцелярські товари, а також туристичні послуги і послуги перукарень. Побутова техніка, аудіотехніка, фотоаппаратура і устаткування для обробки інформації, товари і послуги для щоденної підтримки будинку, телефонне і телефаксове устаткування здешевшали на 0,2-1,7%.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року індекс споживчих цін в Хмельницькій області склав 100,3%, з початку року - 102,7%.