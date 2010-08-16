Житомирщина завершує збір ранніх зернових

Аграрії Житомирськой області наближаються до завершення збору ранніх зернових культур - оброблено 91% площ, намолотили 572,6 тисяч тонн зерна.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації.

Зазначають, що по усіх категорях господарств на 12 серпня ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі в 263,2 тис.га за середньої врожайності 21,8 цнт/га.

Фактично завершені роботи в Андрушівському, Бердичівському, Попельнянському, Чуднівському, Ружинському, Романівському, Житомирському та Брусилівському районах. Найбільшу врожайність зернових культур отримали у господарствах Попельнянського та Чуднівського районів, де збирають відповідно по 31,3 і 28,8 центнерів з одного гектара.

Всупереч складним погодним умовам, в області вже почалася підготовка до озимого посіву під урожай 2011 року . Для проведення посіву озимих культур сільгосппідприємства області підготували 59,2 тис.га грунту або 34% від прогнозу. Засипано 24,3 тис т. насіння озимих зернових культур або 73% від необхідного.