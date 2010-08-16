Головою правління Новокаховського маслозаводу став Василевський
Замість Міщенка
Акціонери ВАТ "Новокаховський маслозавод" (Нова Каховка, Херсонська обл.) обрали головою правління товариства Артема ВАСИЛЕВСЬКОГО замість звільненого Вадима МІЩЕНКА, який залишився членом правління АТ.
Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.
Згідно з повідомленням, А. ВАСИЛЕВСЬКИЙ до цього призначення обіймав посаду директора підприємства.
Крім того, акціонери змінили персональний склад правління товариства. Зокрема, до складу правління введені Марина ТУРЕЦЬКА і Вадим МІЩЕНКО, виведений - Олексій КАЛИНИЧЕНКО.
Довідка УНІАН. ВАТ "Новокаховський маслозавод" спеціалізується на виробництві твердих і плавлених сирів, а також масла.
Статутний фонд підприємства складає 2,88 млн. грн. Акціями товариства володіють 289 фізичних осіб.