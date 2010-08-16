На Вінниччині скоротилося виробництво соків

У січні-липні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 7,993 тис. тонн соків і нектарів, що на 66,91%, або на 16,163 тис. тонн, менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

Скорочення виробництва соків і нектарів у січні-липні 2010 року відбулося через брак у підприємств оборотних коштів.

Зокрема, у липні порівняно з червнем 2010 р. виробництво соків і нектарів переробними підприємствами Вінницької області збільшилося у 5,8 разів, або 1,927 тис. тонн - до 2,325 тис. тонн, а порівняно з липнем 2009 р. виробництво скоротилося на 42,8%, або 1,739 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 5,668 тис. тонн соків і нектарів, що на 71,79%, або на 14,424 тис. тонн, менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У 2009 році підприємства Вінницької області виробили 46,887 тис. тонн соків і нектарів, що на 41%, або на 32,627 тис. тонн менше, ніж у 2008 році.

Довідка УНІАН. Виробництвом соків і нектарів у Вінницькій області займаються компанії "Вінніфрут" та "Аграна Фрут Україна".