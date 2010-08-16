У Вінницькій області продаж агропродукції на ринках зріс

У Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках у січні-липні 2010 року проти січня-липня 2009 року збільшився на 17,6% при зростанні цін на ринках на 0,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у повідомленні Головного управління статистики у Вінницькій області.

Ціни на продукти тваринництва скоротилися на 7,1%, їх продаж збільшився на 24,1%.

Продаж продуктів рослинництва збільшився на 0,3% при зростанні цін на 22,4%.

У січні-липні 2010 р. порівняно з січнем-липнем 2009 р. спостерігалося зростання цін на більшість видів сільськогосподарських продуктів, а особливо на овочі, картопля - на 37-19%, цукор - на 86,7%, масло тваринне і соняшникове - на 61,9% - 12,4%. Крупи і молочні продукти подорожчали на 12% - 30,5%, яйця - на 20,5%.

У той же час знизилися ціни на свинне сало - на 41,6%, м'ясопродукти - на 11,8%.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках у 1 півріччі 2010 року проти січня-червня 2009 року збільшився на 16,9% при зростанні цін на ринках на 1,3%.

У Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках за 2009 рік проти 2008 року збільшився на 4,9% при зростанні цін на ринках на 7,8%.