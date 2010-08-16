На Тернопільщині продажі агропродуктів на ринках зменшилися

На Тернопільщині продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень-липень 2010 року порівняно з січнем-липнем 2009 року зменшився на 11,3%, при цьому ціни зросли на 9,3%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 4,8%, їхній продаж зменшився на 10,9%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 12,9% при зростанні цін на 21,2%.

Хлібні вироби за 7 місяців подорожчали на 8,2%, їх продажі зменшилися на 27%. Овочі подорожчали на 45,1%, їх продажі впали на 12,1%, зокрема свіжа капуста подорожчала у 2 рази, її продажі впали на 10,9%, часник – у 2,1 рази, об’єми продаж збільшилися на 10,6%, цибуля – у 2,6 рази (-10,4%), морква – у 2 рази (-32,8%), буряк – на 86% (-17%).

Фрукти та ягоди в області за січень-липень подорожчали на 1,2%, їх продали на 0,5% менше порівняно з січнем-липнем минулого року.

Цукор подорожчав у 2 рази, продажі впали на 19,5%, олія – на 15,3% при зменшенні продажів на 6,5%.

М’ясопродукти в січні-липні 2010 року подешевшали на 0,4%, продажі впали на 10,8%. Молокопродукти зросли в ціні на 27,5%, їх продаж зменшився на 11,1%. Зокрема молоко подорожчало на 38,9% при зменшенні продаж на 20,1%, масло – на 33,4% (-8,7%), сир кисломолочний – на 16% (-13,9%), сметана – на 31% (-23,4%).

Яйця подорожчали на 42,9%, при цьому зафіксовано спад їх продаж на 41,3%.