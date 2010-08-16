У Черкаській області зросло виробництво м'яса

У Черкаській області за 7 місяців виробництво м`яса всіх видів в живій вазі, в порівнянні з відповідним періодом 2009 р., зросло на 40,7%, до 253,4 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, виробництво молока всіх видів зменшилося на 1,7%, до 297 тис. т.

Виробництво яєць від птиці всіх видів за 7 місяців збільшилося на 6,7%, до 456,4 млн. шт.