У Черкаській області зросло виробництво м'яса
16:56, 16 серпня 2010Агро
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Молока стало менше
У Черкаській області за 7 місяців виробництво м`яса всіх видів в живій вазі, в порівнянні з відповідним періодом 2009 р., зросло на 40,7%, до 253,4 тис. тонн.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.
Згідно з повідомленням, виробництво молока всіх видів зменшилося на 1,7%, до 297 тис. т.
Виробництво яєць від птиці всіх видів за 7 місяців збільшилося на 6,7%, до 456,4 млн. шт.
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