На Вінниччині подвоїлося виробництво шоколадних виробів

У січні-липні 2010 року виробництво шоколадних виробів підприємствами Вінницької області збільшилося в 2,2 разу, або 8,501 тис. тонн, в порівнянні з січнем-липнем 2009 року - до 15,881 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

За його словами, зростання виробництва шоколадних виробів в області відбулося завдяки розширенню асортименту продукції, яку виготовляють підприємства регіону і зростанню попиту на неї.

Зокрема, в липні 2010 в порівнянні з червнем виробництво шоколадних виробів підприємствами Вінницької області збільшилося на 72,76%, або 1,171 тис. тонн, – до 2,787 тис. тонн, а в порівнянні з липнем минулого року виробництво зросло в 2,5 разу, або на 1,656 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками кондитерських виробів у Вінницькій області є Вінницька кондитерська фабрика, яка входить в корпорацію Roshen, і "Вінницька цукерочка".