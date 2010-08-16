У Черкаській області зменшилося поголів'я ВРХ

У Черкаській області, станом на 1 серпня 2010 року, в сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення було 243,5 тис. голів великої рогатої худоби, що на 2,1% менше, ніж на 1 серпня 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

З них корів – 101,1 тис. голів, що на 4,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Згідно з повідомленням, поголів`я свиней на 1 серпня 2010 року в Черкаській області налічувало 517,4 тис. голів, що на 14,9% більше, ніж на відповідну дату минулого року. Поголів`я овець і кіз налічувало 47,2 тис. голів, що на 1% менше, ніж роком раніше . Поголів`я птиці налічувало 26020,6 тис. голів, що 20,8% більше, ніж на 1 серпня 2009 року.