В Україні намолотили 28,7 млн. тонн зерна

В Україні станом на 16 серпня зібрано 28,7 млн. тонн зернових і зернобобових з площі 11,59 млн. га, середня врожайність зернових і зернобобових культур становить 24,8 ц/га.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України.

Зокрема, пшениці намолочено 17,79 млн. тонн з 6,25 млн. га за середньої врожайності 28,4 ц/га; ячменю – 9,21 млн. тонн з 4,31 млн. га за середньої врожайності 21,4 ц/га; жита – 503 тис. тонн з 277 тис. га за середньої врожайності 18,1 ц/га.

Крім того, зібрано гороху 485 тис. тонн з 277 тис. га за середньої врожайності 17,5 ц/га; гречки – 31 тис. тонн з 38 тис. га за середньої врожайності 8 ц/га і проса – 44 тис. тонн з 28 тис. га за середньої врожайності 15,6 ц/га.

Також зібрано 1,4 млн. тонн ріпаку з 832 тис. га за середньої врожайності 16,9 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами, Україні вдасться зібрати 42-43 млн. тонн зерна.