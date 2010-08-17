Клюєв: передумов для подорожчання продуктів немає

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ вважає, що сьогодні в Україні немає жодних передумов для підвищення цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Я не думаю, що будуть якісь підвищення цін. Принаймні, для підвищення цін на продукти харчування ніяких передумов немає», - сказав віце-прем`єр.

Також А.КЛЮЄВ зазначив, що Держрезерву і Аграрному фонду виділено 5 млрд. грн для закупівлі зерна нового врожаю для формування дворічного резерву зерна. «Для того, щоб тримати ціну на хліб, треба робити інтервенцію 60 тис. тонн зерна щомісяця. Це 600 тис. тонн - близько мільйона, грубо кажучи - на рік. Ми закуповуємо у 2 рази більше, щоб у нас були перехідні залишки, і щоб ми спокійно могли відреагувати, якщо буде спекулятивний рух на цьому ринку», - заявив перший віце-прем`єр.