У Хмельницькій області завершено збір ранніх зернових

У Хмельницькій області завершений збір ранніх зернових культур.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник відділу рослинництва Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації Ванда СЕРДЮК.

За її словами, обмолочено 203,1 тис. га озимої пшениці, середня врожайність складає 35,2 ц/га. Вал культури складає 714,8 тис. тонн (на аналогічну дату 2009 року - 743,6 тис. тонн).

Як повідомила В. СЕРДЮК, у зв'язку з нестабільними погодними умовами вал озимого жита зменшився на 10 тис. тонн порівняно з минулим роком - до 30,7 тис. тонн, ярового ячменю - на 48,1 тис. тонн, до 370,7 тис. тонн, а вівса - на 19,7 тис. тонн, до 15,5 тис. тонн.

У цілому в області аграрії зібрали 1,2 млн. тонн ранніх зернових і зернобобових культур. Згідно з прогнозом, загальний вал зерна складе 2 млн. тонн (у 2009 році - 1,7 млн. тонн).