У Вінницькій області збільшили виробництво круп

У січні-липні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 2,959 тонн круп, що на 23,29% або на 0,559 тонни більше, ніж у січні-липні 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

Зростання виробництва круп у січні-липні у Вінницькій області відбулося через збільшення попиту.

У липні порівняно з попереднім місяцем виробництво круп переробними підприємствами Вінницької області скоротилося на 45,38% або на 0,280 тис. тонн - до 0,337 тис. тонн. Порівняно з липнем 2009 року у липні 2010 року виробництво круп збільшилося майже в чотири рази або на 0,254 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 1-му півріччі 2010 року підприємства Вінницької області виробили 2,622 тонни круп, що на 13,16% або на 0,305 тонни більше, ніж у січні-червні 2009 року.

Довідка УНІАН. Виробництвом круп у Вінницькій області займається п’ять підприємств.