В Україні дощі

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, найближчими днями по усій території країни пройдуть дощі.

Середня денна температура повітря складе 23-28 градусів тепла у центрі і на заході, 28-33 градуси вище нуля у східних та південних регіонах.

У Києві і Київській області в середу-четвер обіцяють дощ, місцями грози. Температура повітря вдень складе 23-28, вночі - 17-22 градуси тепла. Вітер західний, 5-10 м/с. У п'ятницю також пройде дощ. Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів тепла, вночі стовпчик термометра покаже 11-16 градусів вище нуля. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На заході країни в середу пройде дощ, вночі місцями грози, у четвер-п'ятницю - без істотних опадів. Температура повітря в середу-четвер вдень складе 21-26, вночі - 9-14 градусів тепла. Вітер західний, 5-10 м/с. У п'ятницю термометр покаже 20-25 градусів вдень і 10-15 - вночі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У східних регіонах в середу без опадів, у четвер пройде дощ, місцями грози, у п'ятницю також очікують дощ. Завтра вдень повітря тут прогріється до 32-37, у четвер - до 27-32, у п'ятницю - до 25-30 градусів тепла. Нічна температура повітря складе 17-22 градуси завтра-післязавтра і 14-19 - у п'ятницю. Вітер південно-східний з переходом в північно-західний, 5-10 м/с.

На півдні України завтра прогнозують дощ, місцями грози, у четвер-п'ятницю опадів не передбачають. Денна температура повітря в середу-четвер складе 28-33, місцями до +36, нічна - 18-23 градуси тепла. Вітер західний, 5-10 м/с. У п'ятницю вдень повітря прогріється до 25-30, вночі термометр покаже 16-21 градус тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Криму у вівторок без опадів, в середу очікується дощ, вночі місцями грози, у четвер - знову сухо. Температура повітря завтра вдень складе 32-37, у четвер - 29-34, у п'ятницю - 25-30 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 18-23 градуси завтра-післязавтра і 17-22 - у п'ятницю. Вітер південно-східний з переходом у північно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях завтра пройдуть дощі, місцями грози. Вдень повітря прогріється до 27-32, місцями до +34, вночі - до 17-22 градусів тепла. У четвер без істотних опадів, денна температура складе 24-29, нічна - 13-18 градусів тепла. У п'ятницю вночі пройде дощ. Вдень очікують 22-27 градусів вище нуля, вночі - 11-16 градусів тепла. Вітер західний, 5-10 м/с.