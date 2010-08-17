КМУ може ввести експортну квоту на пшеницю та ячмінь

Кабінет міністрів України розглядає можливість введення квоти в обсягу 2,5 млн. тонн на експорт пшениці та ячменю до кінця 2010 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання в Міністерстві аграрної політики України міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Кабінет міністрів пропонує до 2,7 млн. тонн (які на сьогодні вже експортовано – УНІАН) відпустити 1 млн. тонн зерна, яке перебуває в порту, і плюс дати 2,5 млн. тонн квоти до нового року. Це без кукурудзи, тому що ми її не квотуємо», - повідомив міністр.

Він відзначив, що зазначені цифри вже узгоджено із зернотрейдерами.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, питання введення квотування експорту зерна буде розглянуто на засіданні Кабміну в середу, 18 серпня.

Міністр зазначив, що за балансом ц.р. Україна може експортувати 19 тис. тонн жита, а на сьогоднішній день вже експортувала 21 тис. тонн. «Ячменю, за всіма оптимістичними розрахунками, - 2,422 млн. тонн, і пшениці – 6 млн. тонн. І кукурудзи 6 млн., за умови, що урожай буде 12,5 млн. тонн», - озвучив балансові можливості експорту М.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що з 1 липня (з початку маркетингового року) по 16 серпня Україна вже експортувала 2,69 млн. тонн, з них 1,1 млн. тонн пшениці та 1,2 млн. тонн ячменю.