Кабмін розглядає можливість введення квоти на експорт пшениці та ячменю

Кабінет Міністрів України розглядає можливість введення квоти обсягом 2,5 млн. тонн на експорт пшениці та ячменю до кінця 2010 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання в Міністерстві аграрної політики України міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Кабінет міністрів пропонує до 2,7 млн. тонн (які на сьогодні вже експортовано – УНІАН) відпустити 1 млн. тонн зерна, яке перебуває в порту, і плюс дати 2,5 млн. тонн квоти до нового року. Це без кукурудзи, тому що ми її не квотуємо», - повідомив міністр.

Він відзначив, що зазначені цифри вже узгоджено із зернотрейдерами.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, питання введення квотування експорту зерна буде розглянуто на засіданні Кабміну в середу, 18 серпня.

Міністр зазначив, що за балансом ц.р. Україна може експортувати 19 тис. тонн жита, а на сьогоднішній день вже експортувала 21 тис. тонн. «Ячменю, за всіма оптимістичними розрахунками, - 2,422 млн. тонн, і пшениці – 6 млн. тонн. І кукурудзи 6 млн., за умови, що урожай буде 12,5 млн. тонн», - озвучив балансові можливості експорту М.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що з 1 липня (з початку маркетингового року) по 16 серпня Україна вже експортувала 2,69 млн. тонн, з них 1,1 млн. тонн пшениці та 1,2 млн. тонн ячменю.