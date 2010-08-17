Запаси зерна в Україні на 1 серпня скоротилися на 21%

В Україні на 1 серпня ц.р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 16,9 млн. тонн зерна, що на 21% менше проти 1 серпня 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з даними Держкомстату, запаси пшениці становили 10,9 млн. тонн, ячменю - 4,2 млн. тонн, кукурудзи та жита - по 0,5 млн. тонн.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 10,9 млн. тонн зерна (на 16% менше), зокрема 6,8 млн. тонн пшениці, 2,9 млн. тонн ячменю, 0,3 млн. тонн кукурудзи, 0,2 млн. тонн жита. Зернозберігальні й зернопереробні підприємства мали в наявності 6 млн. тонн зерна (на 27% менше), зокрема зернозберігальні – 4,4 млн. тонн (на 26% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,5 млн. тонн (на 17% менше, ніж на 1 серпня 2009 р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 0,2 млн. тонн (на 6% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку й зберігання, – 0,3 млн. тонн (на 28% менше, ніж минулого року).