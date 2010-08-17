У Хмельницькій області знизилось виробництво сільгосппродукції

У Хмельницькій області в січні-липні 2010 року загальне виробництво продукції сільського господарства зменшилося проти січня-липня 2009 року на 5,8%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах - на 15%, в господарствах населення - збільшилося на 2,1%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, у господарствах всіх категорій вироблено 37,6 тис. т м`яса в живій вазі, що на 0,3% менше, ніж в січні-липні 2009 р., молока - 361,1 тис. т (на 2,5% менше), яєць - 210,4 млн. шт. (на 13,2% менше).

За цей період в сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з відповідним періодом минулого року середній надій молока від однієї корови (з розрахунку на середнє поголів`я) зріс на 116 кг (4,8%) і склав 2517 кг, яйценосність курки-несучки збільшилася з 179 до 183 яєць, або на 2,2%.

Загальний об`єм реалізованою аграрними підприємствами області власної виробленої продукції за січень-липень 2010 р. в порівнянні з відповідним періодом 2009 р. зменшився на 19%, в т.ч. продукції рослинництва - на 34,3%, тваринництва - збільшився на 1,7%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 47,8%, тваринництва - 52,2% (у січні-липні 2009 р. - 58% і 42%).