Росія посилила нагляд за алкогольною продукцією з Молдови

Росія посилила нагляд за алкогольною продукцією, що поставляється з Молдови.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд).

«За даними моніторингу якості і безпеки молдавської алкогольної продукції, що поставляється до РФ, продовжується виявлення партій недоброякісної продукції», - йдеться у повідомленні.

Так, за період з 1 до 17 серпня досліджено 69 зразків продукції (37 партій вина, 9 партій виноматеріалів, 23 партій коньяку).

Повідомляється, що виявлено 3 партії вина (23 тис. 460 пляшок загальним обсягом більш як 17 тис. літрів), які не відповідають гігієнічним нормативам.

Експертні висновки про невідповідність партій продукції санітарним правилам і нормам вручено імпортерам і направлено на Митний пост «Боровський» Центральної акцизної митниці для недопущення поставки даної продукції на територію Російської Федерації і початку процедури реекспорту зазначеної продукції.

Росспоживнагляд констатує, що, незважаючи на заходи, які вживаються службою з нормалізації ситуації, молдавська сторона не виконує ефективних дій з недопущення ввезення алкогольної продукції на територію Російської Федерації, яка не відповідає вимогам безпеки, що стримує подальші кроки для недискримінаційного допуску молдавської виноробної продукції і переконує у необхідності переходу на прямі контакти з представниками бізнесу.

Як повідомлялося, 12 серпня агентство Reuters розповсюдило інформацію про заборону імпорту вин, виноматеріалів і коньяків, вироблених у Молдові. «Федеральна митна служба (РФ), таким чином, забороняє імпорт таких продуктів: вин... виноматеріалів, коньяків, вироблених в Республіці Молдова», - зазначається у документі, одержаному Reuters.

Агентство нагадує, що виконуючий обов`язки Президента Молдови Міхай ГІМПУ оголосив 28 червня, день вступу радянських військ до Молдови, днем радянської окупації. Це викликало різку реакцію у Кремлі, незважаючи на те, що Конституційний Суд Молдови відмінив декрет М.ГІМПУ. Незабаром після цього Росспоживнагляд заявив, що якість вина, яке імпортується з Молдови, погіршала, і його, швидше, треба використовувати для "фарбування парканів", а не для вживання.

Тим часом 13 серпня головний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО спростував повідомлення про заборону ввезення молдавського вина до Росії.

При цьому Г.ОНІЩЕНКО повторив скарги на якість молдавських алкогольних напоїв. «З 300 тисяч літрів поставленого за тиждень вина 140 тисяч літрів було відбраковано за вмістом дібутилфталату та низки інших шкідливих компонентів», - сказав він.