ЄС не боїться заборони експорту зерна з Росії

Європейський Союз має достатньо зерна в запасі й не постраждає від рішення Росії заборонити експорт через рекордну посуху, повідомляє Deutsche welle.

Таку заяву зробив речник ЄС Фредерік Вінсент у вівторок, 17 серпня.

"Європейський Союз імпортує менше, ніж один мільйон тонн зернових з Росії в той час, як європейський блок 27 країн продукує близько 300 мільйонів тонн на рік", - сказав Вінсент.

"Якщо порахувати ці цифри, то чітко видно, що вплив на європейський ринок зернових буде мінімальний, або ж його узагалі не існуватиме», - заявив речник на брифінгу.

Водночас він додав, що "ЄС має великий запас зерна і не повинно бути жодних занепокоєнь з приводу цього".

Заборона на експорт зерна з Росії була ініційована прем`єр-міністром Володимиром Путіним з метою зберегти достатнє постачання в межах внутрішнього ринку зернових в країні, а також аби запобігти різкому зростанню цін на зерно.

Відповідно до державного указу, підписаного Путіним 5 серпня, заборона діятиме з 15 серпня по 31 грудня, хоча, водночас прем`єр зазначив, що кінцева дата може бути продовжена в разі поганого врожаю.

Росія, третій по величині імпортер зерна у світі, вже робила попередження про те, що цього року врожай зерна складатиме лише 60-65 мільйонів тонн, в порівнянні з 97 мільйонами тонн у 2009 році.

Згідно з заявою президента РФ Дмитра Медвєдєва, посуха знищила чверть врожаю в країні, на фоні найгіршої, зареєстрованої в історії Росії, теплової хвилі.

Нагадаємо, що Кабмін має намір обмежити експорт зерна до кінця 2010 року для забезпечення продовольчої безпеки країни шляхом введення квотування сумарним обсягом 2,5 млн. тонн.